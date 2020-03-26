江宏恩平時喜歡騎單車、陪狗玩。（艾迪昇傳播提供）

江宏恩成功瘦身13公斤後顯得清爽許多，代言廠商紛紛找上門，他近日首度擔任手遊「奇蹟MU：跨時代」的首席體驗官拍攝廣告，由於出道至今忙於拍戲鮮少接觸手遊，江宏恩自侃說：「我最自豪的手遊應該是數獨遊戲。」此言一出拍攝現場一陣大笑，廠商表示除了看中江宏恩的親和力外，更需要台語流利的演員，他第一次接獲手遊廣告合作，他笑說：「只要廠商和玩家喜歡我演出的風格，相當期待後續有更多合作火花。」

江宏恩本身是運動愛好者，平時雖會玩手遊但並非遊戲行家，他笑說：「應該很少人會把我和手遊聯想在一起吧？」他表示接到合作邀約很驚喜，「我知道手遊可以把等級玩得很高，也看朋友們都玩得水深火熱很有趣。」他為求好心切，拍攝前急忙向朋友求救，獲得神救援以遠端方式「現CALL現學」，讓他能在拍攝前做足功課。

他在廣告中以鎮定神韻唸出「零充打Boss」、「百倍爆率掉神裝」等遊戲專有名詞意外成亮點，江宏恩表示這回是頭一次以台語介紹遊戲，他笑說：「台語是我生活和工作最常使用的語言，所以拍攝很輕鬆。」唯獨在拍攝過程中要結合手遊中刺激且生動的內容需全神貫注，他在體驗遊戲過程中化身「煞氣A宏恩」一角成功伏魔闖關，江宏恩直呼：「真的很刺激，平時回家多一項娛樂了。」

(中時 )