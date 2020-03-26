兒童節即將到來，台南市政府教育局原規畫一年一度兒童節表揚活動，因應疫情趨於嚴峻避免集會群聚，將延後6、7月舉辦，另外，各校兒童節活動則多改到戶外或縮小規模，以全校1800名學生的崇學國小為例，4月1日有一場「復刻回憶、我的年代」橫跨4個不同世代的創意體驗活動，雖仍續辦，但改成各年級分批體驗。

疫情延燒，中央流行疫情指揮中心考量避免群聚感染，即日起針對室內超過100人以上、室外超過500以上公眾集會活動建議停辦，屬於兒童的兒童節大日子，教育局今年4月以兒童為主軸，規畫一系列活動，包括「大小作家來聊書」、「快樂戲劇列車臺南遊」、「繪本創作展演-妙語說書，創意演書」、「校園創意活動徵件」等，從兒童視角，品說書、看戲劇、展創意。

其中，「大小作家來聊書」邀請7位校長前進校園，1個人巡迴跑4校，提供孩子們與兒童作家面對面接觸機會，包括阿德蝸、廖炳焜、林煥彰、陳肇宜、童嘉等，拉進兒童與讀本之間的距離，激盪對讀本更多的想像，因應疫情，一個學校最多安排3個班級同場聆賞，將人數控制在90人之內，另外，徵詢各校適合舉辦活動場地，亦可移師戶外舉行。

「快樂戲劇列車臺南遊」，透過楊朵閱讀推廣工作坊、流浪貓行動故事劇團、藝想天開魔法故事閱讀協會等團體，以現代故事、童話故事繪本為腳本，改編為戲劇演出，讓孩子們感受讀本角色走出讀本的魅力。「繪本創作展演-妙語說書」，讓孩子們用自己的語言、肢體表演，展演出自己家鄉、社區、學校間的故事。

崇學國小4月1日登場的「復刻回憶、我的年代」，當天由市長黃偉哲及教育局長鄭新輝與崇學國小學生共同歡度，體驗復刻年代。

(中時 )