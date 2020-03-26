中央銀行今（26）日表示，明（27）日起調整金融機構準備金乙戶存款利率，活期性存款部分，年息調整為0.068％，較調整前的0.146％減少0.078個百分點，定期性存款部分，年息也調整為0.560％，較調整前的0.82％減少0.26個百分點。

「金融機構準備金乙戶」指的是一般金融機構存放於中央銀行的準備金帳戶之，占金融機構依法應提準備額的55 ％，因為是法定準備金，金融機構不能隨便動用，央行會酌予給與利息，不是市場利率的指標。

央行業務局表示，因央行理事會已於3月19日決議，各項政策利率自3月20日起，分別調降0.25個百分點，大多數銀行已配合調整其牌告利率，為反映銀行存款利率的調降，金融機構存放於央行的準備金乙戶理當也同步調降。

然而，雖然央行理事會是決議降息0.25個百分點，但市場上的牌告利率、還有今天宣布的金融機構準備金乙戶利息，並不是反映一致的調降0.25個百分點，央行官員表示，是因為相關辦法規定的計算方式不一樣。像外資放在準備金帳戶的新臺幣活期存款，央行自99年12月30日就有函規定，全部不給付利息。

今天央行宣布調降，明（27）日起立即實施。對於金融機構的利息收入自然同步減少。

(工商 )