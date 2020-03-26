受到全球車市不振影響，輪胎廠泰豐(2102)26日公告2019年的營運，稅後虧損4.34億元，每股虧損0.94元，這已是泰豐連續第四年的營運虧損；不過，由於今年是泰豐的董監改選年，近一個月來的股價不受大盤大跌影響，反而逆勢上漲了近10%。

泰豐2019年的合併營收45.41億元，年衰退9.33%。

泰豐主要產品為汽車外胎，佔營收比重100%，其中包括節能環保輪胎、商用車用雪胎、高性能跑車胎新花紋、非對稱花紋轎車輪胎等，外銷地區有亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲等地區。

近年來，在全球最大車市、中國大陸銷售榮景不再，出現負成長，加上美國對中國輪胎祭出雙反，影響外銷，致泰豐輪胎生產內外銷都受挫，導致營運連續4年出現虧損。

本業營運雖不如預期，不過，法人指出，由於泰豐董監持股相對較低，今年是董監改選年，董監是否有回補壓力、董監改選題材是否會影響股價的波動，都成為市場關注的焦點。

(工商 )