【高雄國賓大飯店自助餐廳推出2人同行、手抓波士頓龍蝦海鮮桶免費送的好康活動。（高雄國賓大飯店提供）】

面對疫情重挫餐飲業，業者祭出折扣還不夠，更紛紛用國人最愛的龍蝦作為免費加菜料理來吸客。台北六福萬怡酒店即日起至4月30日，於午、晚餐期間推出「海陸主餐超殺方案」，每位最低可用1599元+10%的價格，啖主廚以奶油乾式熟成特製的經典「美國極黑和牛紐約客」牛排，並獲贈豪華份量400克的整隻龍蝦，還有手工麵包、沙拉或湯、甜點通通吃到飽。

愛吃肉的饕客也能選擇每位2599元+10%的方案，就能奢華升級將美國極黑和牛紐約客和龍蝦暢快吃到飽，同樣有手工麵包、沙拉或湯、甜點能盡情享用，堪稱超回本吃法。「海陸主餐超殺方案」將依不同時段及價格，於六福萬怡酒店的大廳酒吧和敘日全日餐廳推出，若選在周五、六、日在飯店內的敘日全日餐廳用餐，還有更豐富的百匯料理可盡情取用。

六福萬怡酒店推出「海陸主餐超殺方案」，點購主餐美國和牛牛排送就龍蝦，也可選購升級版方案將和牛、龍蝦通通吃到飽。（六福旅遊集團提供）

六福萬怡酒店以豪華份量400克的整隻龍蝦為饕客加菜。（六福旅遊集團提供）

高雄國賓大飯店的i River愛河牛排海鮮自助餐廳，也推出史上最划算的超值優惠，4月1日至4月5日的午、晚餐時段推出「二人同行免費吃波士頓龍蝦海鮮桶」的超狂優惠，只要2位成人同行用餐，當場就贈送價值1200元、超澎湃的手抓波士頓龍蝦海鮮桶1份，裡面包含肉質鮮美Q彈的現煮波士頓龍蝦、肥美鮮蟹、孔雀貝、白甜蝦、白蛤蜊及烤綜合時蔬等好料，更分別經不同調味和烹煮方式料理，饕客可以豪邁的從桶裡隨心抓、暢快過癮地大飽口福。

此外，備受兒童喜歡的各式PIZZA和酥皮濃湯也將端上餐台，還有無限量供應的鐵板現煎海陸珍饌、現切爐烤肉品、生魚片、握壽司、異國佳餚、法式甜點、時蔬沙拉、鮮果飲料等，讓大小賓客透過美食療癒受疫情影響的心情；成人每位1080元+10%，6至12歲兒童每位540元+10%，3至5歲幼童每位150元+10%。

(中時 )