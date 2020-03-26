新竹縣消防局採購負壓隔離艙，用於新冠肺炎高度疑似及確診者送醫。（莊旻靜攝）

新竹縣消防局採購負壓隔離艙，用於新冠肺炎高度疑似及確診者送醫。（莊旻靜攝）

新冠肺炎全球蔓延，新竹縣截至26日止，確診患者4例，為了加強防範，新竹縣消防局採購負壓隔離艙，透過隔離設備，在協助居家隔離、居家檢疫者送醫時，可避免救護人員受到影響，新竹縣長楊文科26日前往竹北消防分隊視察並勉勵。

消防局26日舉辦執行居家檢疫及隔離病患出勤載送整備示範案，消防人員現場穿戴全套式個人防護裝備，手套內外就要3層，著裝耗費時間，楊文科表示，演練也展現專業，先前因應SARS，消防局2012年即採購4套8具負壓隔離艙，此次也應用於新冠肺炎疫情中，搭配救護車載送高度疑似及確診個案。

新竹縣消防局長孫福佑表示，新竹縣防疫整備超前部署，當消防局接獲衛生局通報，出勤管制個案就醫時，轄區消防分隊人員會穿著全套式個人防護裝備載送，若個案為高度疑似及確診，則由專責消防分隊使用移動式負壓隔離艙，送至衛生局指定醫院，可達到防疫，並降低出勤同仁的心理壓力。

消防局表示，負壓隔離艙的可經過濾設備，在出勤後完整消毒仍可重複使用。由於新冠肺炎疫情受到大眾矚目，議員陳凱榮、蔡志環、林禹佑、林增堂、鄭美琴等人均到場了解。

(中時 )