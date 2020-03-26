肺炎疫情疫造成來客數微幅衰退，豐原太平洋百貨強打直播及宅配，力拚2.5億元業績，與去年持平。（王文吉攝）

豐原太平洋百貨購物節4月2日開跑，為提振買氣，祭出最高15.4％回饋。（王文吉攝）

新冠肺炎疫情衝擊百貨業買氣，豐原太平洋百貨購物節4月2日開跑，為提振買氣，祭出最高15.4％回饋，另推出「樓管變網紅」直播銷售及「你CALL IN我配送」到府結帳服務，提供臉書或電話訂購。行銷部副理林幽蘭坦言，疫情確實造成來客數微幅衰退，希望透過直播及宅配，力拚2.5億元業績，與去年持平。

豐原太平洋百貨於購物節檔期發放口罩給員工和專櫃人員、每日測量體溫，做好自主健康管理，也在入口處裝置紅外線體溫感測器，確保每位入館顧客的健康狀況。此外，館內各入口、電梯口處擺放乾洗手酒精，硬體設備每小時消毒1次，餐飲小吃更是加強食用後的清潔消毒，全方位防疫措施讓顧客安心購物。

豐原太平洋百貨於館內各入口、電梯口處擺放乾洗手酒精。（王文吉攝）

林幽蘭坦言，疫情造成民眾減少外出及室內活動卻步，來客數出現微幅衰退現象，百貨實體通路經營相當辛苦。因此增加線上購物、線上取貨及宅配到府等服務，希望今年購物節檔期守住2.5億元業績，力拚與去年持平。

肺炎疫情疫造成來客數微幅衰退，豐原太平洋百貨強打直播及宅配，力拚2.5億元業績，與去年持平。（王文吉攝）

豐原太平洋百貨率先業界推出「太百直播超好康」，「樓管變網紅」趨勢吸引許多年輕族群觀看，每波直播皆有數萬點閱。今年2月起加入「你CALL IN，我配送」的到府結帳服務，消費者可透過臉書粉絲專頁或電話專線訂購商品，不需入店，在家防疫亦能享受購物樂趣。

豐原太平洋百貨購物節檔期祭出比往年更好的回饋，化妝品滿千送百優惠：4月2日至13日1F化妝品區當日累計滿5000送500，首4日單筆滿15000再加碼送300，持國泰世華信用卡加APP或吉利卡當日刷5萬送1500，或刷滿30萬送「大金空氣清淨機」。

豐原太平洋百貨購物節4月2日開跑，不少配戴口罩的貴婦提前到化妝品區探詢優惠折扣。（王文吉攝）

(中時 )