南投縣副縣長陳正昇（右三）等人，26日體驗手製蔬食DIY。（廖志晃攝）

因應防疫需求，南投梅子節在縣府前草坪舉行。（廖志晃攝）

因防疫考量，製梅DIY，今年改採小班制。（廖志晃攝）

梅餐料理專家古信維老師，展示8道美味豐盛的梅餐。（廖志晃攝）

信義鄉農會梅子夢工廠，產製優質梅製品，送禮自用兩相宜。（廖志晃攝）

2020南投梅子節，因逢新冠肺炎疫情攪局，信義鄉農會取消「千人製梅」，改推「吃梅ㄇㄟˊ事」食農教育體驗，即日起到5月依梅子熟度，舉辦每場次20人的製梅體驗，還有首度推出的「來去山上煮一餐」手作蔬食，保證物超所值。

南投梅子節在縣府大樓前草坪揭開序幕，包括縣議員曾振炎、縣府農業處長陳瑞慶、原民局長史強、信義鄉農會總幹事黃志輝、國姓鄉農會總幹事葉榮鑫，及縣農會祕書吳連俊等人都共襄盛舉，體驗手作脆梅，並由古信維老師指導手作蔬食「紫蘇梅涼拌豆腐」。

陳正昇表示，縣府每年在青梅成熟時，舉辦南投梅子節系列活動，讓民眾賞梅、品梅、遊樂休閒，體驗南投優質梅產品；今年受到肺炎疫情影響，取消千人製梅等大型活動，改採20人以下的DIY製梅體驗，時間從3月23日到5月10日，歡迎報名參加。

陳正昇指出，今年梅子大豐收，不論是產量或品質都大幅提升，尤其是信義、水里、國姓、仁愛等4大鄉鎮的梅子產量達全國45％，青梅加工產品種類多又好吃，食用梅子對健康很有益處，希望能透過推廣，讓國人能更認識青梅並愛上梅產品。

黃志輝表示，今年梅子夢工廠隨著青梅的成熟度，將會有手作脆梅、手作Q梅、手釀梅醋、果醬等DIY體驗，每天3場次、每場最多限21人，每人收費250元，可以全額抵消費；「來去山上煮一餐」—手作蔬食體驗每天2場，由老師指導製作紫蘇梅豆腐、西紅柿梅汁肉片及田園時蔬沙拉等3樣蔬食，但總共可以品嘗8道豐盛的梅餐，「三道手作，8道享受」每人收費500元，預約電話（049）2791949。

另外，今年南投縣農會、國姓、仁愛、水里、信義鄉農會及南投縣農業合作社聯合社等單位，也將於全台各都會區，辦理104場次的青梅DIY體驗與展售會。

(中時 )