電競足球開盤，運彩與你同樂！

因應新冠肺炎，台灣運彩公司3/16(一)獲主管機關支持，同意啟動應變措施，持續就全球仍有比賽的賽事盡力提供投注，降低疫情對運彩銷售的影響。

台灣運彩今(3/26)日首度提供超級籃球聯賽(SBL)例行賽的單場及場中投注，包含17:00的桃園璞園建築@臺灣銀行以及19:00台灣啤酒@裕隆納智捷，這是台灣運彩自中華職棒及SBL總冠軍賽開放單場投注以來，首次提供國內聯賽例行賽場中投注。

兩場賽事提供不讓分、讓分、大小、單雙、第一節不讓分等5種玩法，其中桃園璞園建築@臺灣銀行的賽事，不讓分玩法桃園璞園建築賠率1.45倍、臺灣銀行2.15倍；台灣啤酒@裕隆納智捷的不讓分玩法台灣啤酒賠率1.30倍、裕隆納智捷賠率2.60倍(實際賠率以官網為準)。

除了SBL賽事，今日持續提供「電競足球終極賽」（Esoccer Ultimate Quaran-Team Cup），比賽是由英乙球隊萊頓東方（Leyton Orient）發起的電競足球錦標賽，使用遊戲為EA SPORTS推出的FIFA 20，共有128隊報名參賽。比賽進行時間上、下半場各6分鐘，若雙方平手將加賽一場，但該場比賽賽果以和局計。電競足球賽的法定比賽時間，以遊戲畫面內顯示的時間計算，仍是上、下半場各45分鐘加傷停補時，實際比賽進行時間則按各主辦單位規定為準。

相關開賽時間、賠率及玩法，請上台灣運彩官網查詢。

(中時電子報)