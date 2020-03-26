美國參議院通過了價值2兆美元的經濟刺激措施，但市場憂慮當地初請失業金人數會飆至「天文數字」，歐洲新公布的經濟數據無一不「走樣」。歐股早市大跌2%，當中英股跌2.70%，法股跌2.08%；德股跌2.05%，泛歐STOXX 600指數跌1.42%。

個股方面，英國發展商British Land表示，受新冠肺炎影響，將暫停宣派股息，惟料今年經調整溢利可大致符合業績指引，股價跌約4%。

數據方面，德國市場研究機構GfK公布，德國4月消費者信心指數從3月修正後的8.3點降至2.7點，創2009年5月以來新低，顯示新冠肺炎疫情正抑制歐洲最大經濟體的家庭支出。

另外，法國國家統計機構INSEE表示，由於新冠肺炎疫情的影響，當前法國的經濟活動和家庭支出只有正常水平的65%左右。

另外，渣打表示，英國就新冠病毒疫情採取的封鎖措施將觸發英鎊反彈。主要原因是一旦公共衞生情況改善，英國政府的大規模行動應能夠使經濟活動迅速恢復。英鎊近日一度跌至35年低位，目前英鎊兌美元報1.185，兌港元報9.19。

(中時電子報)