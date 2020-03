美國的新冠肺炎疫情嚴重,政治新聞網站Politico周三(25日)首度披露一份由白宮國家安全會議(NSC)於2016年制定、長達69頁疾病大流行應對指南,詳列抗疫時間表及數百項防疫戰術等。但川普政府應對新冠肺炎疫情時並未遵從指南,抗疫進度亦落後劇本預設。美國衛生部證實文件屬實,但強調內容早已不合時,已由其他政策取代。

據香港東網26日報導,這份指南名為《應對高後果新發傳染病威脅和生物事件的早期應對劇本》(Playbook for Early Response to High-Consequence Emerging Infectious Disease Threats and Biological Incidents),是華府職業公務員及政治委任官員,留意到全球領袖應對2014至2015年的伊波拉疫情有差錯後主導研究,目的是讓下一次大流行病出現時應對得更好。

指南按疫情嚴重程度由低至高分成綠(有相對風險)、黃(威脅升級)、橙(可信威脅)、紅(公共衛生緊急狀態)4個部分,列明各部門在不同情況的角色。例如,「可信威脅」的部分列出34個關鍵問題和21個關鍵決定,並要求官員迅速行動。

報導指,對應今次疫情的話,美國於1月20日出現首宗病例時應為「可信威脅」。劇本提到,華府應迅速採取預算措施及盡早向國會申請撥款,但川普政府至2月才要求緊急撥款。此外,川普政府亦於診斷能力、採購防疫裝備等落後劇本的時間表。

目前未知白宮是否刻意不遵從指南,知情人士指白宮早於2017年聽取相關簡報,但未經完整程序批准為川普政府的抗疫戰略,被當成一份研究文件束之高閣。

(中時 )