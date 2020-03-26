隨著美國新冠病毒疫情擴大，美中外交口水戰快速升級。一向高調且言辭激烈批評大陸的美國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在G7外長會議上指責稱，中國共產黨對美國人民健康和生活方式構成重大威脅，他敦促各國在聯合國等國際機構抗擊中共「惡意影響」。

《美國之音》報導說，蓬佩奧在華盛頓國務院總部舉行的記者會上宣佈，7國外長花了相當多的時間討論一些「威權國家」構成的威脅。他的用詞一再直指「中共」，並稱其他與會國官員都意識到中共為轉移注意力和逃避責任而展開的散佈不實資訊的運動。

蓬佩奧說，就像武漢發生的病毒疫情所顯示那樣，中國共產黨對美國的健康和生活方式構成嚴重威脅，此外還威脅破壞自由與開放的秩序，而這是7大工業國共同繁榮與安全的基石。他敦促每個國家一起努力保護聯合國和其它國際組織不受其惡意影響和威權主義的威脅。

報導表示，蓬佩奧在回答記者提問時繼續指責中共曾嚴重隱瞞疫情。「中國第一個知道這個病毒對世界構成的威脅。但是他們一再拖延與全世界分享這一資訊。這是一個全球大流行病， 美國在這個問題上想要與所有的國家合作，包括中國。」

最近一段時期以來美中雙方相互指責，並散布各種似乎而非的不實訊息，例如中共嘗試進行用病毒製造生化武器、美軍將病毒帶進武漢等等。部份美國國會議員已提案譴責中共甚至要向北京追責索賠的法案，蓬佩奧在記者會上回答此問題時表示，各國必須弄清楚來自中共的虛假宣傳，但眼下的重點不是指責，而是抗擊疫情。

他說，會有合適的時候，例如在解決這場危機之後，讓全世界來對所發生的事情評估責任。

(中時電子報)