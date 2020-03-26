居家辦公及企業客戶需求增加，鋰高分子電池廠-興能高(6558)目前在手訂單超過1000萬顆，隨著昆山廠復工率拉升，興能高董事長邢雪坤表示，從客戶訂單來看，第2季是正向的，但因歐美疫情尚未見頂，第3季及第4季變化較大，下半年仍待觀察。

興能高今天下午舉行線上法說會，由董事長邢雪坤親自主持，受惠於穿戴裝置、藍芽及音樂耳機出貨攀升，興能高2019年合併營收為20.06億元，年成長15.68%，營業毛利為4.66億元，年成長9.13%，合併毛利率為23.24%，年減1.43個百分點，稅後盈餘為1.61億元，年減2%，每股盈餘為1.88元。

就產品別來看，藍芽及音樂耳機佔興能高營收比重從2018年的68%降至54%，充電盒佔比從2018年的11%上升至13%，電腦週邊產品佔比從2018年的6%上升至10%，穿戴式裝置佔比由2018年的2%上升至2019的9%，音樂播放器約佔6%，醫療產品佔比由2018年5%降至4%。

受到大陸因新冠肺炎疫情影響，興能高昆山廠延後至2月17日復工，經過公司一個多月的努力，復工率及復產率逐步拉升，昆山營運長羅高樂表示，昆山廠於2月17日復工時，復工率僅24%，3月10日拉升至45%，復產率19%，3月23日復工率達78%，日產能復產率亦回升到62%，就廠區來看，3月一廠稼動率約47%，二廠約10%，整體稼動率約38%，預估4月一廠稼動率將達88%，二廠拉升到50%，整體稼動率約79%，公司目標是6月整體稼動率能達80%到85%。

歐美新冠肺炎疫情大爆發，全球採取封城及封國措施管控疫情，遠端居家工作及遠端教學需求興起，帶動頭罩式耳機、揚聲器等企業客戶訂單增溫，興能高副總經理王光昌表示，第2季訂單是正向的，目前在手訂單約1000萬顆，接單較去年同期微幅成長，就看昆山廠實際產出狀況，雖然受疫情影響，消費性電子產品下半年變數大，部分客戶較保守，但揚聲器、充電器及辦公室用頭罩式耳機等辦公室會議用品全年看法蠻正向的，醫療大客戶訂單亦沒有影響。

展望今年，邢雪坤表示，由於昆山廠自2月17日復工到2月29日，復工比例相當低，3月也是逐步拉升，致使今年第1季呈現衰退，目前訂單能見度已到6月，從訂單角度來看是正向的，不過歐美疫情尚未見頂，美國採取封閉式管理何時解凍仍是未知數，第3季及第4季變化較大，下半年仍待觀察，公司將持續關注市場需求下降問題，並與客戶緊密連繫，密切關注訂單動態。

(時報資訊)