前高院法官江國華與兒子江衡，被控偽造產地證明及提單，將北韓煤礦運至越南轉賣給業者呂盈達，並持不實文件向銀行辦理信用狀，台北地院今依偽造文書罪判刑，考量3人認罪，均給予緩刑，可上訴。

北院依2次偽造文書罪判江國華8月、7月徒刑，訂應執行刑1年，緩刑5年，支付公庫100萬元；依2次偽造文書罪判江衡7月、6月徒刑，6月部分可易科罰金18萬，緩刑5年，支付公庫50萬元；另依1次偽造文書罪判呂盈達6月徒刑，可易科罰金18萬，緩刑4年，支付公庫20萬元。

江國華是司法官21期結業，曾擔任高院法官兼書記官長，他擔任「蘇建和3死囚再審案」的受命法官，首度逆轉判3人無罪，當庭釋放，因而成名，這也讓他承受外界極大壓力。

判決指出，江氏父子分別為英屬維京群島商RICOH UNION公司、律岡聯合企業負責人，與港商中塑公司高級專員呂盈達合謀，租用大陸貨輪「凱翔號」，2017年7、8月間2度至北韓南浦港載無煙媒，再運至越南錦普港卸貨，轉賣牟利，總量4萬多噸，價值約200多萬美元。

當時因北韓向日本海進行洲際導彈試射，遭聯合國安理會制裁，若持北韓產地證明，銀行將以不符信用狀條件拒絕押匯，江等人竟購買假的俄羅斯產地證明，偽造產地及提單，騙銀行開立信用狀得逞。

合議庭考量3人坦承犯行，態度尚佳，且銀行被詐金額實質上已被填補，因此宣告3人緩刑。

(中時 )