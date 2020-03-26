考量國際報價行情 中鴻調降4月份盤價 17:092020/03/26 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻26日宣布，4月份內銷熱、冷軋產品，每公噸各調降300元，外銷產品各依地區、產品別調降美元20至30美元。中鴻表示，主要是考量疫情影響及國際報價行情波動，為提升下游接單動能，因此這次盤價才適度下修。 (工商 ) #中鴻 #調降 #報價行 #盤價 #考量 也許您會感興趣 推薦閱讀 輕症1採陰 即可返家檢疫隔離 04:102020/03/22 生活新聞 豐興本週內銷盤價 全面開平盤 11:012020/03/23 財經 陸醫學考量 無症狀者未列確診 01:192020/03/24 焦點新聞 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:392020/03/24 財經 科學家新視野－透視防疫檢驗 04:102020/03/25 產業特刊 無人機專章將上路 屏縣公告禁限航區 04:102020/03/25 地方新聞 武漢台胞返台 人道至上 04:092020/03/26 論壇廣場 學生受教不能等 不應差別待遇 04:102020/03/26 生活新聞 《鋼鐵股》鋼價轉跌，中鴻面臨降價壓力 13:242020/03/26 財經 《鋼鐵股》中鴻內外銷盤價轉跌，中止連3漲 16:312020/03/26 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 - 財經 政院拍板紓困2.0 弱勢老幼每月加發1500元！房貸利率調降 所得稅延繳1年 - 日報 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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