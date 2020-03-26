中鴻26日宣布，4月份內銷熱、冷軋產品，每公噸各調降300元，外銷產品各依地區、產品別調降美元20至30美元。中鴻表示，主要是考量疫情影響及國際報價行情波動，為提升下游接單動能，因此這次盤價才適度下修。

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