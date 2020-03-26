八三夭、許瑋甯共同代言手遊《新笑傲江湖Ｍ》，近期因防疫政策升級，遊戲公司為避免群聚活動，26日改以直播線上方式舉行上市記者會，除了由知名相聲家宋少卿擔任「說書人」，也邀請曾出演《笑傲江湖》電視劇主角「令狐沖」的任賢齊擔任神秘嘉賓，並在網路短劇《網紅群俠傳》中，客串演出傳奇宗師「風清揚」，任賢齊自嘲像世代交替，他虧主角令狐沖「應該由八三夭霸天來演，之前合作MV〈乾啦乾啦〉時他演喝醉，跟角色愛喝酒、賭博很像」。

許瑋甯和八三夭翻玩經典曲〈滄海一聲笑2020〉，許瑋甯和八三夭主唱阿璞在廣告中吊鋼絲互飆演技，對於首次吊鋼絲，阿璞原擔心會傷到「小小璞」，還特地事前做功課、聽聞穿單車褲「會比較舒服」，後來到片場才知鋼絲吊在腿部，不會碰到胯下，對於「小小璞」狀況、他笑說「健在健在」。阿璞回憶，拍攝時整個人是趴著倒吊上去，「將近1個多小時，身體很不舒服，肩膀也因此磨破擦傷一大片」，但他仍敬業完成拍攝。

許瑋甯為手遊《新笑傲江湖Ｍ》代言。（艾玩天地提供）

此次在廣告中許瑋甯首度著古裝，她開心地說「我一直很想演古裝，但大家覺得我不適合」，自虧「他們覺得我在古代很像是坐船來的洋人吧」，瞬間讓全場爆笑，許瑋甯說「今天這樣扮相出來，應該增加大家對我想像，希望更多古裝戲角色演出」。不過她此次飾演「東方不敗」在小說中是人妖，許瑋甯大方說「所以他們（遊戲廠商）才來找我，不覺得我像人妖嗎？」幽默風趣逗笑全場。

遊戲核心精神希望傳達「撕標籤」，許瑋甯認為「當有重複角色不斷找你，這就是大家對你既定印象，但真的很難改變大家對你的主觀印象」，她期望「回歸自己夠強大，標籤就會自動脫落」。八三夭則認為，不管別人眼光看你，做自己喜歡的事最重要，在音樂裡也有提到這樣的想法。

媒體詢問八三夭未來是否有機會參與戲劇演出？八三夭小橘自告奮用想演「田伯光」，阿璞謙虛說「我是團裡戲演最爛的一個」，則cue一旁團員阿電「電哥身材這麼好，有沒有考慮」，團員更紛紛出主意「我們電哥說要演三級片」，讓阿電苦求「不要cue我」，而阿璞也補充「很多事情表現、創作方式不同，劉逼、阿電滿適合演戲，不排斥都可以嘗試」。

近期受到疫情關係，不少民眾多半待在家中，6人擔當最佳代言邀請大家玩手遊，許瑋甯分享「最近大家應該都在斷捨離吧，把家裡東西整理，我可能會辦線上拍賣」，八三夭團長小橘則問「你有線上拍賣嗎？」許瑋甯立刻回「你要買嗎？」讓大夥笑翻問「你們size一樣嗎？」小橘則澄清「可以給我未來女兒用」，許瑋甯更展現幽默一面「我會發連結給你」。而八三夭近期多待在錄音室錄新歌，阿璞笑說「因為戴口罩，很久沒看到團員的臉」。

(中時 )