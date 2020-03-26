大陸國家國際發展合作署副署長鄧波清26日在國新辦新聞發布會上說，目前已分4批組織實施對89個國家和4個國際組織的抗疫援助，現正在制訂第5批援助實施方案。此次對外抗疫援助是新中國成立以來，援助時間最集中，涉及範圍最廣的一次緊急人道主義行動。

鄧波清表示，從援助物件看，既包括疫情較為嚴重的國家，也包括公共衛生體系和防疫能力較為薄弱的國家，還包括歐盟、非盟、東盟等國際組織；從地域分布看，中方向28個亞洲國家、16個歐洲國家、26個非洲國家、9個美洲國家、10個南太國家提供緊急援助；從援助方式看，包括醫療物資援助和醫療技術援助兩種形式。

鄧波清表示，大陸在確定提供抗疫援助方案時，主要考慮以下幾個方面的因素：第一，當地疫情的嚴重程度、當地醫療衛生條件和醫療物資缺乏程度。第二，有關國家向中方提出的具體援助需求。第三，大陸政府自身所具備的能力。

他表示，中方在充分保障國內抗疫工作需要的前提下，本著量力而行、盡力而為的原則，妥善制訂援助工作方案。具體援助方案，包括物資的品種、數量、雙方職責、任務分工等，由兩國政府協商確定。

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(旺報 )