頭份市立游泳池也延至5月1日再開館。〔謝明俊攝〕

頭份市公所為避免社區感染及群聚增加感染風險，自本月24日起，暫停開放市文康中心，而頭份市下公園藝文活動，4月仍全部暫停，市立游泳池也延至5月1日才開館。

新冠肺炎疫情近來因境外移入案例快速提升，苗栗縣至26日止，已有第3個確診案例出現，頭份市公所也以最嚴格的態度面對疫情，市長羅雪珠也特別向市民解釋，防疫期間有許多不便措施，但是為了不必要的感染風險，希望鄉親多多配合，共體時難。

由於中央疫情中心特別指示，為避免群聚感染，建議停辦室內100人以上，室外500人以下集會活動，頭份市長羅雪珠對此特別在25日在臉書上公布多個市公所活動暫停訊息。

其中，專供頭份市內老人每日活動的頭份市文康中心，已從24日開始停止全部活動，以防長輩群聚感染的可能，而頭份市下公園一直都是市內長輩每天聚會活動的重要地點，頭份市所經常在此舉辦一些藝文活動，讓長輩能夠有多一些參與機會，也因疫情影響，從3月起就停辦所有藝文活動，由於疫情仍然嚴峻，所以4月份的所有藝文活動全部暫停。

而頭份市立游泳池，也將開館時間延至5月1日，屆時如果疫情仍然未減，將再考慮開館時間再延。

(中時 )