屏東地檢署偵破歷年最大宗岸際毒品海洛因案，獲悉由張姓金主為首的販毒集團，習慣從東南亞買毒，並以漁船進行接駁，檢警蒐證多時，在枋寮岸邊人贓俱獲，起出470公斤海洛因，市價超過60億元，且逮獲12人，經屏東地院審結，其中4人因犯罪情節重大，一審判處無期徒刑，全案可上訴。

檢警指出，由張嫌為首的運毒集團走私手法隱蔽、海陸分工細，且利用當時警力大都投入選舉查察及夜間行動避免遭破獲。集團成員先以大船載運毒品至近海，再利用另一艘船筏將毒品運至離岸邊更近處，並復成員身穿蛙鞋游泳出海，將毒品拉至岸邊，另由他人在陸地上接運。

再熟悉整個運毒模式後，檢警於凌晨時分在屏東縣車城鄉台26線岸際旁涵洞，先逮捕53歲林姓男子與16歲尤姓少年，現場共起獲海洛因磚1240塊、總重共約470公斤，並扣得蛙鞋1雙、游泳圈1個、飼料袋21個、尼龍繩1捆、無線電對講機1支、警示燈1顆、手機1支及車輛1輛等物。

屏檢指出，這是台灣治安史上緝獲海洛因數量第二多案件，以岸際來講則是查獲最多量，以數據分析，1公斤純質海洛因經以葡萄糖、麵粉等稀釋，可供10萬人次吸食，470公斤等於可4700萬人次施用，以臺灣2300萬人口，可供每人施用2次，每人平均分到0.02公克。

起訴時檢察官具體求處張嫌死刑，但承審法官認為，審酌犯案情況，宣告刑已可收懲戒之效，檢察官求刑稍有過重，不過仍併科罰金400萬元。

(中時 )