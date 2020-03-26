鐵路警察李承翰因執勤被鄭姓嫌犯持刀刺死，今26日辯論終結，檢方認為鄭嫌雖是思覺失調症患者，但仍有辨識丶控制力，建請法官判處無期徒刑，李承翰父親李增文希望法官能伸張正義，還家屬一個公道，重判被告死刑，辯方律師則說鄭男符合刑法19條應予不罰，最後審判長宣告4月30日上午10點宣判。

嘉義地方法院今再度開庭審理鄭男被控殺警案，法官詢問被告為何2017年間就沒再回診？鄭嫌回應說他因工作忙，又覺得自己很正常，才沒有回診，不過被告委任律師主張鄭嫌案發前1天，有明顯被害妄想症狀，且案發前受到刺激，產生幻想、幻聽，可見精神狀態已受到思覺失調症影響。

被告律師說鑑定人對被告行為觀察丶智力測驗76分，及心理鑑定認有被害妄想症，陳述鄭嫌是在幻聽對話中揮刀，符合刑法19條「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」

公訴檢察官不否認鄭嫌有病，但事發當下，嫌犯是具有辨識力及控制力，並非全面性的心神喪失，並提出相關證人口供，認為鄭嫌會殺人是憤怒而非恐懼，不能因為有思覺失調症就保護他的犯罪行為。

李承翰父親李增文在審判長請他陳述意見時，強調鄭嫌買刀坐火車，就是要預謀犯罪，且是衝著警察而來，並指被告罹患思覺失調症的鑑定，時間上過於倉促，不夠客觀，希望法官能還家屬一個公道，重判被告死刑

(中時電子報)