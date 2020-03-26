新冠肺炎疫情延燒，口罩、酒精已被徵用為防疫物資，但如額溫槍等要買也買不到，勞動部近日邀集勞工團體、工商團體座談，勞動部轉述座談會指出，座談會中勞工團體提出如美容美髮、餐飲業等口罩1星期3片不敷使用，而工商團體則擔心工業用口罩不足、額溫槍不易購買等。

勞動部在23日邀集十大總工會、今天則邀請七大工商團體開會。

勞動關係司司長王厚偉轉述，會中勞動部說明勞動力發展署各項因應疫情的計畫，說明計畫如何執行等，也聽取勞雇雙方意見。他指出，勞雇雙方皆憂心如口罩、額溫槍等防疫物資不足，如有職業工會代表反映美髮美容、餐飲等一周3片口罩不敷使用，企業也希望有更多的口罩可以利用，如工業用活性碳口罩等。

王厚偉提及，如職業工會代表提及希望緩繳勞保保費等；雇主團體則提及希望就業安定費緩繳等，希望可以政府支持雇主協助勞工。

勞動部條件司司長謝倩蒨指出，工商團體今天也提及希望工時更有彈性，但因涉及修法，將會通盤檢討。至於有無提及凍漲基本工資等建議？她說，並沒有提及。

王厚偉指出，會就口罩的部分在中央流行疫情指揮中心物資組中反映並提案。

(中時 )