政務委員龔明鑫下午說明「觀光業艱困企業薪資補助方案」，其中業續衰退達5成以上，針對其不採無薪假方案，且減薪未達2成的員工，政府會補助原薪資4成，上限2萬元。

龔明鑫表示，艱困產業旅行旅宿業者現在營業額剩下10％ 到20％，主要顧及這幾個行業就業人數14萬人，如果保障8成薪之下，等於是會補助2成，最高1萬元，其中雇主出6成。但在蔡英文總統及蘇揆商量後覺得要穩住員工就業機會，所以就再加碼，如果雇主保障8成薪之下，政府可以分擔4成、企業只要分攤4成。

他表示，原來交通部已編42億元預算，如果部會有所不足，由就業安定基金支援，新的方案若實施後，總經費會增加到70億以上。初步來講交通部也跟業者座談，相關業者對於這項協助表示歡迎，認為對穩住就業有大幫助。

龔明鑫也說，新的方案仍為期3個月，也就是限4、5、6月，只要方案通過後，交通部把紓困辦法子法送行政院核定，即可上路。預計 旅館業3500家、旅行業3140家、觀光旅遊業25家、民宿業約8000家都可受惠。

(中時 )