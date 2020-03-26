新冠肺炎衝擊產業，民眾擔心疫情擴散，降低到餐廳、商圈消費意願，反而是外送平台業績逆勢成長，民眾黨立委邱臣遠為扶植本土外送平台與媒合餐飲店家，提出組成「外送平台國家隊」的構想，有本土平台業者認為，外送平台是新興產業，部分營運方式恐與現行法規有部分衝突，導致整體計畫被擋下來，希望研擬修法前給予適當的緩衝。有商圈促進會代表建議提高免開發票金額，提高店家與外送平台合作意願。

經濟部統計批發零售及餐飲業統計調查顯示，今年1月，餐飲業單月營業額達826.9億元，以外送佔5％粗估，約41.3億元，相較去年1月外送市場營業額達35.2億元，成長約17％，顯見實體店家雖受疫情影響業績下降，外送平台業者業績反而逆勢成長，邱臣遠認為，這波疫情是產業轉型及扶植本土外送平台契的機。

邱臣遠今天下午邀集本土外送平台舉行座談會，讓外送平台業者提出產業發展遇到的瓶頸，並探討本土業者與餐飲商家及消費端公司合作模式，盼促成「外送平台國家隊」。

Cutaway卡個位負責人王耀誠表示，外送平台樣態及提供服務種類很多，部分店家沒有發票僅有收據，依規定需繳20％營業稅，平台代繳非常痛，希望檢視其他競爭對手是否依法繳稅。跑跑腿營運長吳昱佑說，先前看到商機可能要配合業者調整開放線上線下服務，礙於法規容易有衝突，導致營運計畫被擋下來，希望在修法前過渡期，政府能夠提供緩衝方案。

台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東說，某些外送平台抽成30至35％，非常不合理，抽成15％以下比較合理，對小型餐飲業者才有實質幫助；同時政府應推廣綁行動支付，共同扶植本土餐飲及外送平台業者。商圈代表則建議把免開發票額度從不超過20萬元提高，提升店家與外送平台合作意願。

對此，經濟部商業司表示，不論是對餐飲業者及外送平台服務意見納入補助機制，同時結合行動支付推動，把相關制度建立更周延。國發會則說，行動支付定期都有開會追蹤執行成效；營業額小於20萬元免開立發票部分，牽涉到新的商業模式或修法，會跟各部會協調，並把意見轉給經濟部處理。

(中時 )