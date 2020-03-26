彰化縣水五金業者捐贈彰化縣政府水皂雙合一感應水龍頭和水把手龍頭，操作不沾汙。（吳敏菁攝）

水把手龍頭，操作不沾汙。（吳敏菁攝）

水把手龍頭，操作不沾汙。（吳敏菁攝）

水把手龍頭，操作不沾汙。（吳敏菁攝）

彰化縣是水龍頭故鄉，在這波疫情嚴峻當頭，水五金產業也對防疫做出沛然貢獻，研發全台首創第一隻雙用功能，防疫型水皂合一感應水龍頭，能避免觸摸給皂器出液口，防止細菌孳，全球訂單暴增接不完，卻仍優先回饋家鄉，捐贈彰化縣中小學，共516組新型抗疫水龍頭。

彰化縣在地發跡的水五金產業26日在縣府中庭，發起捐贈水五金防疫產品給縣內國中、小學，縣長王惠美代表接受，感謝愛鄉愛子的心意，為學子打造優質安全的學習環境，這次捐贈只是一個開始，後續還需大家不斷投入，共同度過新型冠狀病毒的難關。

彰一興實業有限公司總經理王翔鴻表示，自動感應給水、給皂，兩合一設計，歷程超過4年，經消費者使用實驗，反覆修正，產品出爐，就剛好碰上新冠肺炎，全球訂單暴增，但身為彰化子弟，想回饋彰化家鄉。這項產品符合CSA國際認證，避免觸摸到給皂器的出液口，防止造成細菌孳生，達到洗手消毒的目的。

達利五金衛浴公司總經理陳佳裕表示，看到小朋友洗完手，到捧的步驟，小朋友手小，捧水的量不多，常不能真正清潔把手，研發水把手龍頭，開啟水龍頭，水即從把手處出水，洗手時一併洗滌水龍頭把手，將病菌帶走。2018年獲高雄國際發明獎金牌，不只免去清潔把手的步驟更能有效防菌。

彰一興公司與達利五金公司，各捐贈自家專利產品防疫型水皂合一感應水龍頭200組、市價316萬元與水把手水龍頭200組、市價11萬元；水五金協會與金屬中心也發起集資，捐贈衛生水栓1600組、市價86.5萬元，捐贈彰化縣政府，配送縣內國中、小學，讓未來的主人翁在校期間能有效預防病毒。

(中時 )