彰化縣是水龍頭故鄉，在這波疫情嚴峻當頭，水五金產業也對防疫做出沛然貢獻，研發全台首創第一隻雙用功能，防疫型水皂合一感應水龍頭，能避免觸摸給皂器出液口，防止細菌孳，全球訂單暴增接不完，卻仍優先回饋家鄉，捐贈彰化縣中小學，共516組新型抗疫水龍頭。
彰化縣在地發跡的水五金產業26日在縣府中庭，發起捐贈水五金防疫產品給縣內國中、小學，縣長王惠美代表接受，感謝愛鄉愛子的心意，為學子打造優質安全的學習環境，這次捐贈只是一個開始，後續還需大家不斷投入，共同度過新型冠狀病毒的難關。
彰一興實業有限公司總經理王翔鴻表示，自動感應給水、給皂，兩合一設計，歷程超過4年，經消費者使用實驗，反覆修正，產品出爐，就剛好碰上新冠肺炎，全球訂單暴增，但身為彰化子弟，想回饋彰化家鄉。這項產品符合CSA國際認證，避免觸摸到給皂器的出液口，防止造成細菌孳生，達到洗手消毒的目的。
達利五金衛浴公司總經理陳佳裕表示，看到小朋友洗完手，到捧的步驟，小朋友手小，捧水的量不多，常不能真正清潔把手，研發水把手龍頭，開啟水龍頭，水即從把手處出水，洗手時一併洗滌水龍頭把手，將病菌帶走。2018年獲高雄國際發明獎金牌，不只免去清潔把手的步驟更能有效防菌。
彰一興公司與達利五金公司，各捐贈自家專利產品防疫型水皂合一感應水龍頭200組、市價316萬元與水把手水龍頭200組、市價11萬元；水五金協會與金屬中心也發起集資，捐贈衛生水栓1600組、市價86.5萬元，捐贈彰化縣政府，配送縣內國中、小學，讓未來的主人翁在校期間能有效預防病毒。
(中時 )
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