無懼肺炎疫情延燒，全球金融科技產業2月下旬再傳兩宗「天價」併購案，交易金額合計達200億美元，占去年全年併購金額一成。投信法人表示，雖然短期市場情緒驟變，但科技發展的腳步不會停歇，甚至在疫情擴散引導下，經濟活動正大量從實體門店轉到網路平台，嘉惠金融科技產業，中長期潛力不容忽視。

近期兩宗併購案分別是華爾街巨頭Morgan Stanley宣布將以130億美元收購線上券商E-Trade，藉此跨足大眾金融領域，金額創2008年金融海嘯以來之最。另一個是美國報稅軟體大亨Intuit計畫以70億美元併購信用評分公司Credit Karma，耕耘消費金融市場，是Intuit成立以來最大規模併購案。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，2020年開年尹始，金融科技業併購活動即盛況空前，年初以來的幾宗併購案顯示幾大重點，像是短期利空事件，無礙中長期創新趨勢的發展；金融業轉型迫在眉睫，促使傳統銀行業不惜血本收購新創公司，快速掌握生存商機；大宗或消費金融扮演金融科技主流應用，帶動數位支付普及率大幅提升。

唐祖蔭強調，肺炎疫情終將降溫，而金融科技的發展不會停止。甚至在疫情擴散下，促使經濟活動轉向網路交易，刺激數位支付需求成長。

(工商 )