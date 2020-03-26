這個周末出門，可能會遇到奇異的場合。滙豐(台灣)商業銀行和花旗(台灣)銀行今（26）日宣布，響應由世界自然基金會（World Wide Fund for Nature WWF）發起的3月28日「地球一小時（Earth Hour）」關燈行動，花旗銀行全台35處營業據點3月28日晚上8點30分，將啟動同步關上營業用的招牌燈、櫥窗燈、外牆燈與裝飾燈。

滙豐(台灣)銀行則自發性延長關燈時間，將把在台北的兩個主要辦公室、全台30家分行，自於3月27日至3月29日，連續三晚全面關閉招牌燈及外牆燈。滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示，要以具體行動響應Earth Hour活動，攜手員工及客戶為環境保護共盡心力。

兩家外商銀行都有集團總部對於永續的長期承諾，滙豐集團已訂下2025 年完成 1,000 億美元的永續發展融資與投資目標，並承諾提升營運效率，2030年實現集團用電100％使用再生能源。花旗集團早在2014年就提出「永續發展策略」（Sustainable Progress Strategy），持續透過ESG （環境Environment、社會Social與治理Governance） 三大面向，倡議環境永續。花旗(台灣)銀行也響應2025年達到綠能發電佔比兩成的政策目標，並推動公益綠能憑證。

面對氣候變遷所帶來的巨大挑戰，花旗(台灣)銀行自我期許扮演領頭羊，由內而外，發揮金融業的影響力，推動綠能低碳。對內，透過綠建築、省水、節電等行動，降低能源耗用，減少對環境的影響，2019年整體營運用電及用水量與前年相比，分別下降6.4％與3.3％。同時，花旗也是赤道原則的發起會員之一，在辦理授信審核時，會將企業是否善盡環境保護、企業誠信經營及社會責任等納入考慮，讓節能減碳不僅是口號，更落實在金融服務上。

(工商 )