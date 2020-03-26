行車紀錄器品牌廠研勤（3632）近年受行車記錄器需求下滑影響，近4年獲利轉負，為改善財務結構，董事會26日決議辦理減資彌補虧損，減資幅度29.61％。公司表示，除了原有業務外，未來營運重心將放在新開發的「人臉辨識技術」，可望挹注營運動能。

研勤財務長陳柏任指出，截止去年為止，研勤累計虧損1.72億元，為改善財務結構並彌補累積虧損，公司決議辦理現金減資，減資幅度為29.61％，減資後實收資本額約由5.8億元降至4.08億元，每仟股減少約703.9股。

研勤前2月營收4,222萬元，年減63.61％，主要受大陸暫緩開工、封城隔離，以及全球防疫減少外出，行車記錄器需求下滑所致。

研勤表示，除了既有行車紀錄器及導航機市場外，自2016年開始以「AI深度學習方法」開發人臉辨識技術，隔年推出PAKKA人臉考勤系統，接續開發第二代引擎及「Face8 台灣臉霸」人臉辨識平台。

目前「Face8 台灣臉霸」已通過美國家標準局測試驗證，由於疫情爆發後，非接觸式生物辨識需求提升，「Face8」洽詢量同步增加，先後導入健身房、百貨商場等場域，中長線看好「人臉辨識技術」有機會複製「車牌辨識」導入模式，透過簽約金及每月收取授權費，穩定貢獻營收。

(工商 )