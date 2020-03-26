第三批武漢包機回台再度傳出新的消息，台灣中央流行疫情指揮中心確認華航將安排兩架班機接回國人。對此，陸委會副主委陳明祺26日表示，目前報名人數已有440多位，考量到飛機的防疫部署措施，政府會根據訂位的人數，再請華航增加指定的航班。

為讓滯留湖北當地的台灣人，採取以包機為主搭乘定時定點航班返台。海基會近日已洽請中華航空公司協助，指定兩架次上海飛桃園的航班，特別讓前階段因封城而滯留湖北的台灣人搭乘返家。

此指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3月29日、3月30日各一架次，皆是19:50從上海浦東機場起飛，預計21:50抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾搭乘。

海基會強調，自26日起，將受理並協助旅客統一訂位，並依照中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，如有發燒等症狀將不得登機，返台降落之後也將立即接受檢疫後，安排至集中檢疫處所，集中檢疫14天。

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