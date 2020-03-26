創作歌手賴慈泓時常在IG分享生活點滴，上週po當年在台北市中心的小巷弄、他身上僅穿1件內褲的半裸照，被網友紛紛討論「疑似升旗勃起照」，他隔天迅速刪文，面對網友熱議他澄清「你才勃起！你全家都勃起！誰會po勃起照在ig啊…變態喔，就一張穿著內褲的照片被講成勃起照…」，撤掉是因為女朋友對這張照片很不滿意，只好把該文下架。

因疫情關係，賴慈泓第三張創作專輯延期至6月推出，先前首波單曲〈到不了的終點〉因疫情影響喊卡，他決定今天推新單曲〈市中心〉，新歌他包辦詞曲，寫的是對都會的工作省思，面對職場既有框架下產生的矛盾。他表示，講工作的階級制度下，資歷較淺或者是職位較低的人，往往只能苦中作樂、很難真的快樂起來，回憶過往也曾北飄工作過，在廣告設計公司就職做不到兩個月就辭職不幹 ，決定全心專注做音樂不再當上班族。

日前批踢踢嘻哈版有網友直言，賴慈泓不唱嘻哈跑來唱情歌很可惜，他親自以千字文回應獨特觀點「我覺得如果我再繼續唱嘻哈的話，我有可能會餓死，人在快要餓死的時候是不會去管其他人的想法的。」今年33歲的他認為時間過很快，鼓勵年輕人堅持自己所擇，跟著你的感覺走，誰叫你都不要回頭、不要理他。

因為疫情增溫在賣場搶購、甚至出現限購令的採購方式，賴慈泓表示，「人心惶惶，會這樣搶其實某個程度也是在為防疫做準備」呼籲大家要勤洗手、戴口罩，至於自己防疫撇步，他打趣說：「時中叫我怎麼防我就怎麼防，這個節骨眼大家真的要團結一心才能戰勝病毒，所以我順時中！」

賴慈泓先前在ig發出半裸照，引起網友熱議「疑似勃起照」事後他刪文澄清。（混血兒娛樂提供）

賴慈泓推出新單曲〈市中心〉。（混血兒娛樂提供）

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