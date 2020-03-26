大陸國家衛生健康委員會官方資料顯示，截至3月25日，大陸累計報告境外輸入確診病例已突破500例。

截至3月25日24時，據31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例3947例(其中重症病例1235例)，累計治癒出院病例74051例，累計報告確診病例81285例，治癒出院比例持續上升，已達91.1％。

值得注意的是，25日新增確診病例67例，均為境外輸入病例。截至3月25日24時，累計報告境外輸入確診病例541例。目前北京累計報告境外輸入確診病例149例。自3月23日零時開始，所有目的地為北京的國際始發客運航班均以其他12個指定城市為第一入境點入境。北京市首都機場入境旅客集散點接待的入境旅客人數由高峰期日均5000人左右降至目前2000餘人。

大陸外交部副部長羅照輝26日表示，境外輸入的確診人群中90％持大陸護照，其中40％是留學生。這些數字說明旅行的安全風險很大，希望留學生和家長認真權衡利弊，做出正確的選擇。當前形勢下，留在當地可以避免長途回國時交叉感染，或因中轉國家邊控措施而中途受阻，也可避免對學業、簽證的影響。

(旺報 )