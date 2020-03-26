俄羅斯一直在積極推銷最新銳的第5代戰機Su-57(NATO取名：「重罪犯」 Felon)，不久前公布的宣傳影片當中，展示了Su-57的運動性能，包括滑行、起飛、編隊和低空飛行，高機動機動與著陸。在所有這些情境中，最重要的是首次看到側向武器艙發射飛彈。

航空學家(The Aviationist)報導，Su-57的原型機T-50於2010年首度登場，最令人好奇的就是其內部彈艙的配置，機腹的大型彈艙比較好理解，而且也曾經展示過。比較奇特的是Su-57的主翼根部，有2個細長尖銳形狀的艙體，作用一直不明。雖然有關Su-57的介紹圖書，以及軍事模型，通常認定這2個艙體就是側方的武器艙，可安裝1枚空對空飛彈，但是艙體實在是相當小，很難理解如何運作。

Вне законов физики. Летчики ВКС полностью освоили истребители Су-57

在影片的1：19，看到Su-57正處在高機動狀態，此時機體右側已出現飛彈突出在武器艙之外，在經過一段時間的鎖定後，飛彈發射。雖然我們沒看到武器艙開啟的過程，但這仍是們首次看到側向武器艙的使用，相當難得。

Su-57的機腹，中間的是大型武器艙，而機翼根部的艙體，被認為是側向武器艙。(圖/蘇愷)

Su-57武器艙的可能配置。(圖/俄羅斯紅星模型)

航空學家攝影師湯姆‧戴默里(Tom Demerly)表示，「我們已經看過很多次靜態展示區與動態飛行的Su-57，但是還沒有人真正看到過武器艙的開啟過程。這與美國F-22和F-35的展示，形成了鮮明對比，F-22與F-35的飛行表演過程中，武器艙的開啟已經是飛行秀的一部分。

因此外界普遍猜測，Su-57在原型機在推出之時，武器艙可能尚未完全成熟，是一邊生產，一邊修改的做法。

無論如何，Su-57的側向武器艙，必須需要一種小直徑的飛彈，在之前的飛行展示時，可能就因為這種小飛彈還沒有完成，也就無法展示了。

殲20的側向武器艙，開啟後飛彈留在外邊。(圖/新華網)

中國大陸的殲-20也有側向武器艙，並且在飛行表演中開啟過，較特別的是，當殲20的側向武器要使用時，機械裝置會將飛彈推出艙外，然後艙門關閉，將飛彈留在外面，但仍固定在機身上。

據說這種安排可以使飛彈在鎖定的過程中，仍能保持機身雷達橫截面的完整，因為匿蹤戰機在艙門打開時，是最影響雷達橫截面的時刻。

(中時電子報)