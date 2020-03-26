TrendForce指出，隨著3月開始新冠疫情蔓延全球，促使品牌修正第2季的面板採購量，在面板供應已逐步恢復到疫情前的狀態，4月的面板議價權將從賣方移轉至買方市場，面板漲勢將就此止步。此外，2019年全球電視市場受美中貿易戰關稅是否加徵的衝擊，影響整體需求，但去年第4季受惠於面板價格大幅下跌，品牌藉此提升雙11與黑五的促銷力道，因此，2019年電視整機出貨僅小幅衰退0.8％，達2億1780萬台。但今年又有新冠肺炎干擾，運動賽事延後舉辦，下調2020年全球電視出貨量至2億520萬台，年衰退5.8％。

新冠肺炎自大陸爆發後，各地透過限制人員流動抑制疫情擴大的同時，以大陸內需市場為主的電視品牌銷售量首當其衝。3月開始，雖然大陸疫情逐漸獲得控制，但歐美地區疫情快速蔓延，加上各國股市暴跌重創金融市場，嚴重打擊消費者信心，特別是對於非剛性需求產品的消費更加保守。此外，今年歐洲國家盃足球賽與東奧兩大運動賽事，受到疫情在全球肆虐，相繼宣布延後至2021年舉辦，因此，預估今年全球電視出貨量年衰退5.8％，若疫情無法獲得有效控制，不排除再次修正全年出貨規模。

今年第1季在面板生產端與整機銷售端雙雙縮減的壓力下，全球電視品牌出貨量自疫情前預估的4880萬台下修至4460萬台，減幅達8.6％。其中，小米與創維的大陸區銷售比重超過7成，第1季出貨量分別較原先預期衰退達25.9％與21％，影響最為顯著。國際品牌雖然第1季影響輕微，但隨著疫情擴散全球，全部品牌終難逃衰退的命運。

TrendForce同步下調第2季出貨量，自疫情前預估的4760萬台下修至4410萬台，衰退7.3％。其中三星(Samsung VD)、樂金電子(LGE)、索尼(SONY)和飛利浦(Philips)於歐洲的出貨比重超過3成，恐將成為下一波受重創的廠商。

電視面板價格於第1季開始反轉向上，主要是受到韓廠於去年底開始收斂產能，以及多數面板尺寸跌破現金成本影響，同時也因大陸農曆年後各地工廠延後復工，面板供應因此減少，第1季32吋和55吋面板價格較前1季上漲超過1成。隨著3月開始疫情蔓延全球，勢必將促使品牌修正第2季的面板採購量，TrendForce預估下修幅度將達8～10％。反觀面板供應已逐步恢復到疫情前的狀態，在需求減少、供應增加的情況下，4月面板漲勢將踩煞車。

(時報資訊)