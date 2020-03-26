台中市豐樂里長蔡奇洲（左）自掏腰包採購200份愛心物資，送給豐樂里目前居家隔離者，內含2盒藜麥粉、及餅乾。（黃國峰攝）

新冠肺炎疫情持續升溫，中市居家隔離人數已達6千以上，中市南屯區豐樂里居家隔離人數一百多人，除市府提供的居家隔離防疫物資外，豐樂里長蔡奇州自掏腰包購買物資，贈予里內隔離人，讓他們能安心在家隔離。

圍堵新冠肺炎疫情，台灣目前規定，返抵國門者都要居家檢疫14天，使得台中市檢疫人數一周爆增三倍之多，台中市長盧秀燕指出，台中市居家檢疫26日已經突破6,000人，而中市南屯區豐樂里到26日共有114人居家隔離，市府會針對隔離者發放關護包及愛心物資包，但因人數爆增，稍有不足，豐樂里蔡奇洲因此加碼自掏腰包到大賣場補充物資。

豐樂里長蔡奇洲指出豐樂里有1萬多人，相對居家隔離者也較多，雖與里幹事賴慧珠已協助發放市府及慈濟、味丹企業所準備的關護包，愛心物資包等，但14天的漫長隔離，總要來點點心調劑，於是到大賣場採購了藜麥粉、餅乾等點心共2百份，送給居家隔離者，讓他們嘴饞時能享用。

蔡奇洲也指出，一般民眾不用對居家隔離者，投以不一樣的目光，他們只是防疫的預防性措施，他與里幹事每天都會對居家檢疫者進行電訪關懷健康，有新加入的隔離者還會協助發放關護包，物資包等，也與警方合作連線檢疫定位手機，掌握隔離者動態，陪著他們渡過這14天。

(中時 )