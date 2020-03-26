◎經濟恐走向L型 陳美伶示警：沒樂觀本錢

新冠肺炎衝擊全球經濟，國發會主委陳美伶今赴立院備詢時坦言，此次疫情擴大廣、時間快，不像過去幾次財經危機那樣單純，時間會延得非常長，「復甦會是V型、U型，還是L型，都在評估中」。她更說，我們沒有悲觀的權利，只有要更努力，「但隨疫情的擴大，我們有時候也沒有太樂觀的本錢。」

◎研究發現新冠病毒削弱男性睪丸功能 恐致不孕

新冠病毒影響男性激素降低出現首宗臨床研究證據，專家提醒應關注病毒對於生育年齡男性的影響。

◎無薪假補貼明上路 參訓勞工每月最高可領1萬1千元

新冠肺炎疫情持續延燒，重創觀光、旅遊業，勞動部日前修正「充電再出發訓練計畫」提供參訓員工每小時158元、最高每月120小時、1萬8960元津貼；而勞動部也擬定「安心就業計畫」提供未參訓無薪假（減班休息）員工，最高1萬1千元的的薪資差額補貼，預計明起上路並讓勞工申請。

◎台鐵5月1日起 全面量體溫

交通部因應新冠肺炎，將啟動所有場站量測體溫措施，交通部次長王國材表示，5月1日起，台鐵241站都要全面量體溫。

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(中時電子報)