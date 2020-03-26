日前土城警方日前接獲民眾報案，指出永寧路有民眾欲引爆瓦斯輕生，員警趕到現場，發現瓦斯瀰漫室內，曾姓男子因與母親發生口角，手抱瓦斯桶並已開啟氣閥，另持打火機作勢要點燃自殘，幸警方及時將他制伏送醫，未釀大禍。

土城警分局指出，當時頂埔所長吳宗澤帶領所內全員警力劉皇辰、蔡庭芳、陳傳偉、廖奕翔、曾昭展、葉旭彬、崔皓雲前往現場支援，其間劉等2員輪番上前溫情喊話，力勸曾男打消輕生念頭，而現場瓦斯氣味已瀰漫整條巷弄，連附近居民也頻頻出來查看。

此時警消人員先以水線注入屋內以降低瓦斯濃度，但曾男仍尋死意志堅定，現場分成兩組警力，一組人以對話方式分散曾男注意力，另一組人員善用現場時機，逐步趨近曾男，等待曾男分心之際，以迅雷不及掩耳的速度將曾男手上的打火機搶下並把曾男撲倒在地，眾人合力上前壓制上銬，隨後曾男也被送往醫院。

曾男母親及附近居民事後表示非常感謝員警及消防人員當下不懼危險，積極防阻可能引爆瓦斯之英勇行為。

(中時 )