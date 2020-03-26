新冠肺炎疫情持續，政治大學今（26）日指出，該校有2位學生正進行居家隔離，共有26位師生、2堂課程受到影響。對此，政大校長郭明政寫一封信提醒師生，冷靜以對，勿恃敵之不來，恃吾有以待之。

親愛的同學、老師與同仁們:

從春節前到現在，全校師生同仁全力投入防疫工作，尤其參與防疫工作的同仁，日以繼夜、盡心盡力，在此特別感謝。疫情日益嚴峻，仍應提高警惕並強化各項防疫、抗疫作業。

目前本校有2位同學正進行居家隔離，共有26位師生、2堂課程受到影響。截至3月25日統計，居家檢疫之師生共54人。請各位師生同仁冷靜以對，勿恃敵之不來，恃吾有以待之。

在疫情危機未解除前，懇切呼籲所有師生同仁：

1. 請師生同仁儘可能減少聚會活動。

2. 近期返國的師生同仁，建議 14天居家檢疫期滿後，再加自主監測14 天，共計28天。

3. 在「防疫從嚴、請假從寬」的原則下，若有師生同仁與居家隔離者或疑似個案有接觸者，建議進行14天的自主監測。同學可請假，並請院系所協助同學，搭配居家遠距教學或請教師採彈性授課方式；教職員工則改為居家辦公。

4. 各位師生同仁每天都應測量體溫，開車者應先至體溫量測站量完體溫後再行上樓。

5. 再次呼籲各位教師落實防疫點名，以建立防疫機制。

6. 請勿散布未經證實的訊息；對居家隔離、居家檢疫、自主健康管理及自主監測等，應具同理心、多所關懷與協助。

7. 有關遠距教學、視訊會議及分區上班等措施，本校將積極準備，並隨疫情發展，漸次實施。

我們深知，情勢險峻；但我們也深信，只要大家心手相連，齊心抗疫，一定可以度過難關，共寫艱辛抗疫的人生篇章。

政大主秘張其恆表示，政大現在有兩名同學居家檢疫，兩位都是本國生，一人是從國外回來時，飛機鄰座乘客確診，該名學生因此主動在學校的申報表中表明這個情況，因此進入居家檢疫階段，都沒有來過學校；另一名學生則是在外租屋，租屋處為公寓式，學生各自住在不同的房間，但當中有一名同住在一棟的美國人確診，所有人因共同使用相同的衛浴設備，指揮中心認為此案與確診者有密切接觸，因此也進入居家檢疫階段。

張其恆也提到，政大每天都會更新校內教職員生的情況，並隨時與教育部通報。

(中時電子報)