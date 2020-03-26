新冠肺炎疫情延燒，為了宣導新冠病毒防疫的正確觀念，及鼓勵所有站在第一線防疫工作人員，社團法人台東縣南迴健康促進關懷服務協會方舟教室舉辦「寶貝你很繪」繪畫比賽，藉由繪圖的方式，不僅發揮小朋友對於防疫情形的想像力，同時也向防疫英雄們致敬。

新型冠狀病毒（COVID-19)肺炎疫情持續延燒，台灣確診人數也持續上升，全國人民從去年疫情爆發後就繃緊神經、依照衛福部的政策指示全面防備與抗疫，不敢有一絲一毫的鬆懈，就連小朋友們都要隨時注意疫情的發展。

台東縣南迴健康促進關懷服務協會6間方舟教室小朋友，在課後的陪讀課程中，開始拿起畫筆畫出小朋友們對於防疫的正確觀念，並向所有防疫英雄來致意。

南迴協會總幹事張小雲表示，台東目前雖然還沒新冠病毒的個案發生，但是透過宣導防疫的措施，讓小朋友了解這次疫情的嚴重性。

張小雲強調，繪畫比賽最後會選出每個年級的前3名，除了公開表揚之外，也會將方舟教室小朋友的得獎畫作捐贈給大武、達仁衛生所，以表達小朋友的感恩之意，在疫情升溫期間用學生們的純真感動融化病毒，讓病毒不要來。

(中時 )