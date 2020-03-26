逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:312020/03/26 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，美國國會通過2兆美元振興方案，台股26日終場再漲91.61點，但以價量結構觀察，大盤及台積電等權值股短線均已進入13日的大量套牢區，預期短線震盪將加劇，但加權指數若能在9,900點上下有效的消化套牢賣壓，將有助於大盤後續站穩萬點關卡，否則就算站回萬一也難以持續。 個股方面，本周納入投資組合的國巨，馬菲陸續鎖國後，可望帶動整體報價走揚，加上公司主要產能集中大陸及台灣，有望成為最大受惠者，股價基期偏低下，上漲空間相對可期。 (工商 ) #國巨 #大量 #台積電 #摩爾 #投顧分析師 也許您會感興趣 推薦閱讀 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:362020/03/23 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:362020/03/23 財經 逐洞賽｜永誠國際投顧分析師李忠興 17:362020/03/23 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:362020/03/23 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:392020/03/24 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:392020/03/24 財經 逐洞賽｜永誠國際投顧分析師李忠興 17:392020/03/24 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:392020/03/24 財經 《半導體》台積電連2天大漲，外資周二反手買超1.7萬張 10:002020/03/25 財經 逐洞賽》摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:482020/03/25 財經 財經熱門新聞 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 - 財經 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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