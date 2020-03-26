摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，美國國會通過2兆美元振興方案，台股26日終場再漲91.61點，但以價量結構觀察，大盤及台積電等權值股短線均已進入13日的大量套牢區，預期短線震盪將加劇，但加權指數若能在9,900點上下有效的消化套牢賣壓，將有助於大盤後續站穩萬點關卡，否則就算站回萬一也難以持續。

個股方面，本周納入投資組合的國巨，馬菲陸續鎖國後，可望帶動整體報價走揚，加上公司主要產能集中大陸及台灣，有望成為最大受惠者，股價基期偏低下，上漲空間相對可期。

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