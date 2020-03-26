倫元投顧分析師陳學進表示，台股26日開高走高，終場上漲91.61點，漲幅0.95％，收在9,736.36點，櫃買指數同步強彈，終場大漲1.93點，漲幅達1.67％，以117.36點作收。

三大法人方面，外資轉買86.01億元，投信續買5.01億元，自營商續賣13.15億元，惟外資於台指期貨市場上持續減碼2,787口多單，累計淨多單部位為45,846口，心態轉趨謹慎中性偏多。

新冠肺炎引發全球封城、消費及生產停滯、企業倒閉、減薪裁員等經濟危機，然全球股市歷經恐慌殺盤後，短線有望上演報復性反彈行情，加上各國政府及央行大撒銀彈救市，繼美國聯準會（Fed）後，美國參議院25日順利通過2兆美元的振興方案，以減輕疫情對於金融市場所造成的衝擊與傷害。

包括歐洲及東南亞國家同步跟進外，國安基金也於19日宣布展開護盤動作，果然台股自8,532點觸底反彈後，一路反彈至26日的9,739點，短短6個交易日大漲1,207點。

儘管大盤短線不排除仍有震盪，但政策面偏多不變、外資賣壓逐步減輕及業內大戶買盤陸續回籠下，預期後市將可望挑戰月線或13日的跳空缺口。

個股方面，本周納入投資組合的欣興，5G等應用發展持續帶動ABF載板需求暢旺，隨股價已嚴重超跌，短線在低接買盤進場承接後，不排除後續將有上攻月線或季線的機會。

此外，大盤在修復行情的過程中，第一階段將由跌深股進行齊頭式反彈，不論被動元件、矽晶圓、記憶體、IC設計、光學鏡頭、功率放大器（PA）、散熱模組、工業電腦、蘋概股、台積電概念股及其它類股，幾乎高達九成以上的股票均有跌深反彈的機會，至於進入第二階段後，預估將剩被錯殺的業績成長股有望收漲。

(工商 )