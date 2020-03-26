永誠國際投顧分析師李忠興指出，美國參議院通過2兆美元史上規模最大的緊急振興方案，並送交眾議院表決。美股25日在議會達成共識後已領先反應，道瓊指數一度大漲1,300點，但漲幅尾盤快速收斂，終場僅上漲495點，那斯達克及費半指數雙雙翻黑。而道瓊電子盤目前也下跌逾300點。

他分析，觀察台股KD指標，K值26日來到49.25，雖未突破50的多空強弱關卡，但已比前波3月6日的K值高點44.21還要高，下跌的慣性已然改變，由於KD指標已扣抵過高檔，所以即使27日指數暴跌500點，K值仍會持續往上，27日一開盤K值就會突破60，顯示這波的強度超越前一波，這對大盤未來築底打第二隻腳是相當有幫助的。

台股短線出現跌深後的強彈，短線跌深負乖離偏大且法人逢低承接的個股，果然紛紛出現強勁走勢。台股短線大漲1,213點，反彈幅度亦高達14.2％，許多個股已反彈超過三成、甚至四成，不但面臨獲利了結的賣壓，還有上檔的套牢賣壓，短線漲幅大的個股，切勿見紅追價。

個股方面，本周納入投資組合的家登，台積電擴大資本支出受惠股，去年每股盈餘（EPS）3.25元，年增逾10倍，創歷史新高，短線股價跌深出現強彈。

(工商 )