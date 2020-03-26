逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:312020/03/26 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政指出，國安基金穩盤奏效，台股三日不創新低後展開反彈，大盤站回5日線及10日線，且出現9,029～9,083點及9,415～9,426點的向上跳空缺口。個股方面，本周納入投資組合的力旺，股價已跌深，具反彈動能。 他表示，近期搶反彈宜掌握跌深股的負乖離修正，部分弱勢股不破低為觀察重點，且後續搶反彈手腳要快、見好就收，可留意2月營收成長性高的族群；反之，2月營收呈現明顯衰退者則應避開。 (工商 ) #力旺 #啟發投顧分析師楊基政 #日線 #搶反彈 #逐洞賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 訂單穩固 2月營收報喜 神盾力旺 後市看俏 04:092020/03/22 產業特刊 周五搶反彈危險啊…專家8字救散戶 17:152020/03/22 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:362020/03/23 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:362020/03/23 財經 逐洞賽｜永誠國際投顧分析師李忠興 17:362020/03/23 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:362020/03/23 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:392020/03/24 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:392020/03/24 財經 逐洞賽｜永誠國際投顧分析師李忠興 17:392020/03/24 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:392020/03/24 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 - 財經 上9700了…空單遭軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 即時 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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