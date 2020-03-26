啟發投顧分析師楊基政指出，國安基金穩盤奏效，台股三日不創新低後展開反彈，大盤站回5日線及10日線，且出現9,029～9,083點及9,415～9,426點的向上跳空缺口。個股方面，本周納入投資組合的力旺，股價已跌深，具反彈動能。

他表示，近期搶反彈宜掌握跌深股的負乖離修正，部分弱勢股不破低為觀察重點，且後續搶反彈手腳要快、見好就收，可留意2月營收成長性高的族群；反之，2月營收呈現明顯衰退者則應避開。

(工商 )