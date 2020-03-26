投資台灣事務所26日召開審查會議，會中通過東碩資訊、晟銘電子等2家台商回台投資，以及鉅明公司及輝庭企業2家根留企業，4家企業合計投資34億元。

投資台灣事務所說，東碩資訊深耕高階電腦周邊多年，為了滿足美國客戶需求，將投資逾7億元在新北汐止建立新生產基地，設置智慧化產線主打銷美及未來新產品，以建立兩岸分工架構，取得更多市場利基，可創造166個本國工作機會。

總計「投資台灣三大方案」已帶動410家企業約9,252億元投資，創造7.69萬個本國就業機會。

(工商 )