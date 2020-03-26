經濟部再准4家企業 投資台灣3大方案達9252億元 17:382020/03/26 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 4家企業合計投資34億元。(圖中時資料照，經濟部工業局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資台灣事務所26日召開審查會議，會中通過東碩資訊、晟銘電子等2家台商回台投資，以及鉅明公司及輝庭企業2家根留企業，4家企業合計投資34億元。 投資台灣事務所說，東碩資訊深耕高階電腦周邊多年，為了滿足美國客戶需求，將投資逾7億元在新北汐止建立新生產基地，設置智慧化產線主打銷美及未來新產品，以建立兩岸分工架構，取得更多市場利基，可創造166個本國工作機會。 總計「投資台灣三大方案」已帶動410家企業約9,252億元投資，創造7.69萬個本國就業機會。 (工商 ) #鉅明 #晟銘電 #東碩 #家企業 #投資台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 看好全球機能、運動服飾發展前景 東隆興持續投資台灣 12:392020/03/23 財經 疫情衝擊經濟！交通部700億工程提早發包 17:452020/03/23 生活 科創板繳年報 2公司營收破百億人民幣 01:192020/03/24 全球財經 創新高 無薪假暴增 新北通報842人 01:202020/03/24 地方新聞 復盛擬配發8元現金股息 4雄排名居冠 17:072020/03/24 財經 淘寶台灣用力挺防疫 捐嘉縣1萬瓶洗手乳 18:342020/03/24 生活 逾千家陸企破產 服務業最慘 04:102020/03/25 全球財經 幫你度難關 竹市推3＋5 苗縣設專線 04:102020/03/25 地方新聞 《類股》高爾夫族群現金股利加持，鉅明、大田喊衝 09:432020/03/25 財經 無薪假164家企業 10年新高 04:102020/03/26 社會新聞 財經熱門新聞 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 - 財經 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。