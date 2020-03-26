新冠肺炎疫情嚴峻，全球人心惶惶，但台灣的防疫成就屢受國際肯定！中部30多位音樂人發起「明天會更好-用歌聲為英雄們打氣」網路接力活動，今（26）日下午在國家歌劇院前的夏綠地廣場獻唱，以實際行動向第一線的防疫英雄們致敬，更熱情邀請全民一起大聲唱、唱出「明天會更好」的信心正能量。

共同發起「明天會更好-用歌聲為英雄們打氣」網路接力的知名主持人彭佳冬（冬冬）、里奕廣告鄭博仁，邀請年輕朋友透過網路社群平台傳唱「明天會更好」，藉由這首跨世代的經典象徵接棒，呼籲台灣民眾在低迷氣氛中，更要散播愉悅的正面能量！

台灣從機場交通、醫護等防線守護，乃至上下游整合的口罩生產線和IT健保系統全體總動員，有效掌控疫情，成為全球許多國家的參考指標。

為了幫辛苦的前線英雄們打氣，彭佳冬、鄭博仁共同發起「明天會更好-用歌聲為英雄們打氣」網路接力，希望像當年的漸凍人潑冰塊活動，透過音樂表達對前線防疫工作的鼓勵！

活動召集人冬冬表示：「我們邀請大家簡單透過手機、視訊一起錄音錄影在網路上傳唱，哪怕只唱一句也行，並在FB臉書或IG上加註#明天會更好 #台灣防疫英雄加油。」

26日下午，這群跨越世代的熱血音樂人們，聚集在國家歌劇院前的夏綠地廣場獻唱，活動特別選在開放空間，歌手們並將保持距離以身作則。

發起人鄭博仁不僅是資深建築人，同時也是粉絲眾多的SL Band副團長。他指出：「當政、醫、製造、科技紛紛聯手守護全民的同時，我們也思考自己能夠做些甚麼？音樂是一項全民都能輕鬆參與的活動，希望各行各業、不分年齡性別都來接力，在抗疫的同時，讓正能量持續散播出去！」

短短一周不到的時間，已獲得中部超過30位音樂人熱烈響應，包括八O年代創作巨星鈕大可、麗明營造董事長吳春山、薩克斯風演奏家、資深鍵盤手、鋼琴家、創作歌手等不同領域的音樂人齊心獻聲。

錄製108首歌曲、曾在國家歌劇院登台演唱的麗明營造董事長吳春山，今日放下董座的身段，以「音樂人」角色參與活動。他表示，唱歌是快樂的事，這種有意義的活動他很樂意參與，希望透過一起傳唱「明天會更好」、振奮低迷的人心，也讓外界看到台灣的防疫成績、讓大家看到台灣人的驕傲。

(工商 )