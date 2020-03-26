饒舌歌手蛋堡推出新專輯《家常音樂》，並於東區開設快閃店，販售他的日常生活商品，無奈因為武漢肺炎疫情，細心的他考量粉絲的健康，決定提前結束快閃店，有網友大讚「時事因素讓這件事更有加有意義」。蛋堡帶新專輯到POP Radio《What’s up Music》節目中，主持人俊菖表示自己也去朝聖快閃店，看到排隊領號碼牌等待入場的粉絲「還以為在排隊買口罩」。

時隔七年才推出新作品，蛋堡認為「隔的久也是有好處，可以讓專輯變得更深」。新專輯採網站預購與特定實體通路販售的「復古」宣傳形式，俊菖好奇蛋堡是否擁有「老靈魂」？蛋堡不否認地表示，自己最喜歡BB Call的年代，人與人之間的距離最舒服；現在因為連繫太方便就不會重視，人們之間雖然距離近了，「反而心會變遠」。

〈小妹小妹不要哭〉是蛋堡替女兒「蛋花」寫的歌，對於蛋花的期許，蛋堡希望女兒在生活中也要有音樂，「蛋花可以不聽你的歌？可以追偶像嗎？」面對俊菖挑戰的提問，蛋堡顯得很輕鬆「可以，她有自己喜歡的歌都OK」，「頂多我聽到煩就不要聽」。

蛋堡覺得「當父母是與世界和解的開始」，他發現「自己與世界的相處開始變圓了」，這不代表更軟弱 ，「而是我能和世界相處得更自在」。他形容這些年常常是「陪家人時想著音樂，做音樂的時候又覺得沒有陪到家人」，原先想將新專輯命名為同名歌曲《心不在焉》，但卻不如《家常音樂》的意義涵蓋更廣，蛋堡表示「我把嘻哈做的很家常，像家常菜一樣很有溫度、很好入口」。

(中時 )