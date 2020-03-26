南韓央行今天宣布將在4到6月首度提供無上限流通性資金，以解決國內金融市場資金流動性問題。此舉相當於美國等主要國家央行施行的量化寬鬆（QE）措施，也是南韓史上頭一遭，1997年及2008年金融危機時都未動用。
韓聯社報導，南韓央行表示，將在4到6月導入按週計算的債券附買回（RP）交易制度，以一定利率無上限提供市場流通所需金額。南韓央行將在3個月內每週二定期收購91天期RP。
這次措施主要是因應新冠疫情造成的經濟衝擊，希望藉此安定國內金融市場資金流動性不足的情形。韓國央行也表示，7月後將視市場狀況再決定是否延長。
近期疫情使投資人轉趨保守，企業因此面臨資金周轉困難。南韓央行先前宣布調降基準利率2碼，創下南韓史上最低利率紀錄，並與美國聯準會（Fed）簽訂規模高達600億美元的貨幣互換協議（FX Swap），希望救市。
南韓總統文在寅日前也宣布提高紓困金至100兆韓元（約新台幣2.4兆元），除提供企業經營穩定資金，也增列債市及股市穩定基金，避免企業因周轉不靈而倒閉。
(中時 )
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