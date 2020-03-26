由知名財經媒體舉辦的「財富管理大調查」今（3／26）日公布評選結果，國泰世華銀行連續五年獲頒「最佳財富管理」大獎，四度蟬聯「最佳服務」獎項，顯見國泰世華銀行財富管理專業深獲客戶和專家人士的肯定與信賴。

國泰世華銀行擁有「業界最多」CFP®認證理財規劃顧問證照、定期定額基金扣款金額「業界第一」，國泰世華銀行副總經理李素珠今出席頒獎典禮時表示，國泰世華銀行長期策略性積極推動理財顧問考取享有金融界頂尖地位的「CFP®認證理財規劃顧問」證照，目前已有多達189位同仁通過嚴格專業訓練考取認證，為高資產客戶提供更全方位的資產配置服務。

為因應瞬息萬變的市場，即時滿足客戶的理財需求，國泰世華銀行投資研究團隊每日召開晨會，由產品、稅務、信託各領域的專家團隊彙整全球金融市場最新觀點，共同提出市場變化對各類資產的影響與因應策略，在第一時間提供遍布全台第一線通路的理財顧問，順暢的「預警」及「因應」機制，最高效率協助客戶應對風險、掌握投資機會。

隨著客群年輕化和數位習慣的改變，國泰世華銀行近年來亦積極發展數據分析能力，串起專業團隊與集團龐大數據資料庫，推出智能投資等創新數位金融服務，協助客戶設定個人投資目標及策略，輔以再平衡機制，讓投資理財步驟更加平易近人，成為眾多小資、新手客戶理財首選，寫下定期定額基金扣款金額「業界第一」的亮眼佳績。

「財富管理大調查」由台灣專業財經媒體《財訊》雜誌每年舉辦，評選台灣最佳金融品牌，主辦單位表示，國泰世華銀行勝出的三大關鍵：以專業贏得客戶信任，運用大數據了解客戶需求、協助達成理財目標，以及不斷優化客戶體驗，提供更便捷的理財規劃工具。

國泰世華銀行副總李素珠表示，滿足客戶在虛擬通路的需求越來越重要，獲獎不僅是對銀行理財團隊的肯定，同時彰顯了客戶對數位金融服務的高度需求，國泰世華銀行將持續優化數位金融服務使用體驗，提供最貼近客戶需求的理財資訊，讓客戶開口前，國泰世華銀行的服務就已到位。

(旺報 )