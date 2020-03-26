清明連假期間試辦南迴公路安朔至草埔隧道路段提速至每小時70公里。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

立委劉櫂豪針對南迴公路拓寬計畫於去年底通車後，沿線行車速限紊亂，造成用路人頻頻抱怨，特要求公路局在確保安全的前提下儘速檢討，公路局26日特公告清明連假期間試辦南迴公路安朔至草埔隧道路段提速至每小時70公里，希望能讓用路人行車更平安、順暢。

劉櫂豪表示，南迴公路拓寬工程歷經9年施工，總經費204.45億元，劉櫂豪從2012年上任立委之後，每年督促南迴公路拓寬計畫的進度並監督預算的審議，終於在公路局同仁及施工單位的努力下，提早1年於去年12月份通車。

但通車至今，南迴公路沿線行車速率有高有低，車速限制紊亂造成用路人抱怨，為了讓用路人有更好行車體驗，劉櫂豪於3月16日立法院交通委員會業務報告時，特要求公路局應儘速與相關單位研議檢討，期能讓行車更順暢。

劉櫂豪表示，南迴拓寬工程其中安朔至草埔路段截彎取直，直接開闢隧道貫通，全長約4.6公里，公路局研議包括通行車種、道路幾何線形、隧道設施的調整、及防災應變能力等等，並考量整體隧道行車安全，完成相關工程調整後，研議於清明連假期間試辦提速至70公里／小時，期能讓用路人行車更平安、順暢，提升行車體驗。

(中時 )