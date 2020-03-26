台南市政府動保處推動多項雲端資訊，民眾透過臉書及網站都能看到毛孩資訊及照片，還能幫忙轉傳訊息，提高動物之家毛孩子的認養率。（台南市政府動保處提供／莊曜聰台南傳真）

新冠肺炎疫情延燒，影響民眾出門意願，宅在家的時間增加，少了與人面對面互動，有時都快要悶壞了，台南市長黃偉哲舉自身經驗為例，鼓勵民眾到動物之家認養毛小孩作伴，不僅可以替浪浪找新家，也能度過難熬的防疫時期，南市府動保處推動多項雲端資訊，民眾可在網路看到毛孩照片跟資料，線上就能配對成功。

歐美新冠肺炎疫情嚴峻，不少大城市相繼封城，居民被要求保持社交距離，認養貓狗成為選項，根據美國紐約市動物福利機構統計，過去2個禮拜以來認養申請案就暴增10倍，部分收容所甚至沒有動物可領養；歐洲部分地區禁止民眾出門運動，但可以遛狗，因此也有貓狗難求的情形。

動保處表示，台南市有善化、灣裡2處動物之家，收容空間都經過修繕更新，還有犬隻活動區等，平時就有不少民眾前來認養毛孩，但受到疫情影響，近期到訪的人數明顯減少，動保處為了方便民眾，推動雲端認養毛小孩，除了動物之家網站外，還有「灣裡收容所的豆哥與凱蒂」、「善收的汪哥與喵姐」臉書專頁，也開放雲端資訊毛孩照片分享，多管道廣傳待認養毛孩資訊。

動物之家還會列出浪浪主打星，個性、專長都寫明，民眾若上網看到屬意的毛孩，就能來電了解並預約時間，再到現場與毛孩互動，確認是否配對成功，將牠帶回家，也可減少在動物之家停留時間，動保處也呼籲，認養毛孩也要負起責任，不只有疫情期間，陪伴是一輩子的事情，千萬不要任意棄養。

(中時 )