國民黨立委李德維日前揭露，台北馬偕醫院急診醫護人員穿雨衣當隔離衣，質疑防護衣不足，院方解釋，目前防疫物品已備齊，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則稱可能是權宜措施。李德維今再踢爆，馬偕院方居然正準備究責拍照的醫護人員，透過「法務室」了解爆料醫師觸犯的法條。

自揭露馬偕急診醫護人員穿雨衣當隔離衣後，李德維近日又接獲陳情，陳情人說，馬偕醫院法務室近日向上層報告，認為爆料者拍照後不只留存私人手機，竟上傳到LINE群組，恐違反刑法中的無故拍照他人非公開的活動且意圖散布、無故洩漏因業務知悉或持有他人秘密等規定，以及民法中人格權受侵害、因故意或過失，不法侵害他人的權利、不法侵害他人的身體等規範。

陳情人表示，他們的LINE群組從去年底就在討論武漢傳出的疫情，馬偕急診該如何應變，當大部分的臨床科都在放年假時，團隊打開急診的安全門、設下戶外篩檢站，在寒冬冷雨中想的是「這一次，馬偕要做得更好」。

李德維今再次嚴正要求，身處防疫第一線醫護勇士們的人身安全防護問題，是政府最首要必須確保跟優先解決的，提供充足的防疫物資更是政府責無旁貸的基本責任。

李德維說，由於有基層醫護人員向他陳情此情狀，才讓政府注意到防疫可能的缺口，驚訝的是，他也獲知馬偕院方居然正準備究責拍照的醫護人員，於此同時，強烈要求衛福部能徹底了解此事，勿讓「李文亮事件」在台灣重演，打擊所有基層醫護勇士們的士氣，也請部分媒體及名嘴們能夠自我節制，全力防疫。

(中時 )