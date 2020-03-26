新冠肺炎病例逐日增加，醫護人員能有否有足夠防疫相關物資成為防疫戰的關鍵一環，然而國民黨立委李德維24日揭露台北馬偕醫院急診醫護勇士們因防護衣不足，竟無奈使用「簡便型雨衣」充當隔離衣的現況照片後，他今天在臉書發文再透露，馬偕院方居然正準備究責拍照的醫護人員。

李德維表示，日前他揭露的原意在提醒行政院目前醫療院所的防疫物資尚未充分到位，若不儘速補足恐將嚴重影響醫護生命安全和造成全民防疫破口。消息一經批露，輿論譁然，引起了政府及人民的重視，感謝防疫指揮中心應允並補足醫療機構所需防疫物資。

李德維指出，基層醫護人員長期過著日夜顛倒、作息混亂的生活，而急診室的同仁更是如此。17年前發生的SARS疫情，大家迄今都仍記憶猶新，尤有甚者，這次的新冠肺炎正席捲全球，所以他再次嚴正要求，身處防疫第一線醫護勇士們的人身安全防護問題，是我們政府最首要必須確保跟優先解決的，提供充足的防疫物資更是我們政府責無旁貸的基本責任。

李德維強調，由於有基層醫護人員向他陳情此情狀，才讓政府注意到防疫可能的缺口，驚訝的是，他也獲知馬偕院方居然正準備究責拍照的醫護人員，於此同時，他強烈要求衛生福利部能徹底了解此事，勿讓「李文亮事件」在台灣重演，打擊所有基層醫護勇士們的士氣，也請部分媒體及名嘴們能夠自我節制，全力防疫!

(中時 )